Понедельник, 1 июля, 2024

В Рязанском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Джипа Чероки»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ya62.ru/

1 июля на 24 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» Рязанского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Сообщается, что авария произошла в 02:50 у поселка Искра. Столкнулись автомобиль «Джип Чероки» под управлением 45-летнего жителя п. Искра и грузовой автомобиль «Скания», за рулем которого был 32-летний рязанец.

Водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиру «Джипа», 43-летнему мужчине, потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанском районе в ДТП с фурой погиб водитель "Джипа Чероки"

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