В Рязанском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Джипа Чероки»

1 июля на 24 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» Рязанского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Сообщается, что авария произошла в 02:50 у поселка Искра. Столкнулись автомобиль «Джип Чероки» под управлением 45-летнего жителя п. Искра и грузовой автомобиль «Скания», за рулем которого был 32-летний рязанец.

Водитель легкового автомобиля погиб. Пассажиру «Джипа», 43-летнему мужчине, потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.