В Рязанском районе участились случаи травяных пожаров. Об этом сообщил глава администрации района Борис Ясинский.
Из-за этого в Рязанском районе с 25 марта начал действовать режим повышенной готовности. За последнюю неделю количество одновременных очагов пожаров с разными площадями горения на территории района доходило до семи. К их тушению оперативно подключались пожарные службы, представители добровольной пожарной дружины.
В работу уже сейчас включаются патрульные группы. Они также будут оказывать помощь пожарно-спасательным подразделениям в тушении ландшафтных пожаров. В сельских поселениях сделают опашку населённых пунктов, покосят на подконтрольных территориях сухостой, уберут горючий мусор.
Рязанцев просят соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
— не разводить костры;
— не бросать горящие спички и окурки;
— не выжигать траву.
Всё это ведёт к административной, а в случае причинения большого ущерба — уголовной ответственности.