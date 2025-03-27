В Рязанском районе участились случаи травяных пожаров. Об этом сообщил глава администрации района Борис Ясинский.

Из-за этого в Рязанском районе с 25 марта начал действовать режим повышенной готовности. За последнюю неделю количество одновременных очагов пожаров с разными площадями горения на территории района доходило до семи. К их тушению оперативно подключались пожарные службы, представители добровольной пожарной дружины.

В работу уже сейчас включаются патрульные группы. Они также будут оказывать помощь пожарно-спасательным подразделениям в тушении ландшафтных пожаров. В сельских поселениях сделают опашку населённых пунктов, покосят на подконтрольных территориях сухостой, уберут горючий мусор.

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Рязанцев просят соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

— не разводить костры;

— не бросать горящие спички и окурки;

— не выжигать траву.

Всё это ведёт к административной, а в случае причинения большого ущерба — уголовной ответственности.