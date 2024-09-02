В Рязанском районе у села Дубровичи появилась новая автозаправочная станция

В Рязанском районе появилась автозаправочная станция с кафе и магазином. Ее установили на 14 км автодороги «Рязань-Спасск» на территории Дубровичей. Станция стала 19-й АЗС сети «Газпромнефть» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заправке могут одновременно заправляться 8 автомобилей. АЗС работает в режиме постоплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо.

Также автомобилисты бесплатно смогут воспользоваться Wi-Fi, помыть фары и стекла, подкачать шины автомобиля.