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В Рязанском районе прокуратура выявила нарушения при исполнении контрактов на отлов безнадзорных животных

Прокуратурой Рязанского района проведена проверка исполнения законодательства об ответственном обращении с животными на подведомственной территории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На основании постановления администрации МО — Рязанский муниципальный район Рязанской области полномочия по осуществлению деятельности с животными без владельцев возложены на МКУ «Техобеспечение».

В рамках осуществления данных полномочий МКУ «Техобеспечение» с МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» в 2022 году заключены 3 муниципальных контракта на отлов, транспортировку, содержание и возврат на прежнее место обитания безнадзорных животных на территории Рязанского района.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также «Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Рязанской области», при изучении действующего в настоящее время муниципального контракта установлено, что вопросы проведения планового и вынужденного отловов животных на территории Рязанского района не урегулированы.

По данному факту прокуратурой в адрес директора МКУ «Техобеспечение» внесено представление об устранении нарушений законодательства об ответственном обращении с животными, которое находится на рассмотрении.

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