Среда, 24 июля, 2024

В Рязанском районе произошло ДТП с пострадавшим подростком

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта МВД России по Рязанской области

За последние сутки на территории Рязанской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого человек получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

23 июля около 17:25 на 17-м километре автодороги «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово» в Рязанском районе 15-летний подросток, управляющий мопедом «Альфа», столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате происшествия водитель мопеда обратился за медицинской помощью. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Кроме того, в регионе было зафиксировано 29 ДТП, повлекших материальный ущерб для автовладельцев.

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