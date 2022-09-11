В Рязанском районе проголосовали супруги, сыгравшие золотую свадьбу

В Рязанском районе поздравили с золотой свадьбой чету Святкиных. Анатолий Григорьевич и Валентина Григорьевна живут в районе с 2015 года. Переехали сюда из Пермского края. С Рязанщиной у Святкиных связано очень многое. Здесь родилась и выросла Валентина Григорьевна, здесь же будущие супруги и познакомились, сообщает сайт ИД «Пресса».

Молодой курсант Школы милиции и озорная девчонка сразу понравились друг другу. Потом были испытания долгими расставаниями и длинными расстояниями, но чувства свои молодые люди сохранили, и однажды в письме Анатолий Григорьевич сделал Валентине предложение и получил согласие. С тех пор они уже не расставались.

Профессиональную жизнь Анатолий Григорьевич посвятил службе в органах внутренних дел, а любимая Валентина всегда была рядом. Родились и выросли дети, появились внуки, полвека пролетели, как один день.

Семь лет назад супруги вернулись на родину Валентины Григорьевны и остановили свой выбор на селе Шахманово, где построили дом, и решили остаться навсегда.

9 сентября Святкины не просто отметили Золотой свадьбу, они повторно зарегистрировали свой брак. Праздник с ними разделили друзья, дети, внуки.

Глава Рязанского района Наталья Жунева пожелала Святкиным здоровья и долгих лет жизни.

«Оставайтесь примером настоящей семейной верности для своих детей и для всех, кто вас окружает», — пожелала Наталья Жунева. Молодоженам вручили подарки и не забыли покричать «горько».

А 11 сентября Святкины вместе пришли на избирательный участок.