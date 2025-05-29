В Рязанском районе планируют построить новый водозаборный узел 

Жительница села Заборье Рязанского района во время прямого эфира губернатора Павла Малкова пожаловалась на ситуацию с отсутствием воды в многоквартирных домах во время летнего сезона.

Малков отметил, что знаком с проблемой, она возникает из-за большого числа дачников, приезжающих на лето. Такие ситуации случаются не только в Рязанском районе, но и в других муниципальных образованиях.

Губернатор отметил, что решение проблем требует больших финансовых вложений, но этими вопросами необходимо заниматься.

Конкретно в Рязанском районе планируется построить водозаборный узел, с помощью которого вода должна вернуться в дома. Срок решения — до конца 2025 года.