В Рязанском районе пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

В Рязанском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Сегодня, 20 января, в Рязанском районе вблизи дома 21 по улице Зеленая в селе Дядьково, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Мерседес», который неуверенно двигался по дороге. Сотрудники отдела хотели остановить автомобиль для проверки документов. Требование полицейских водитель проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники полиции, включив спецсигналы, начали преследование автомобиля.

После остановки авто нарушитель оказал сопротивление, в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции были применены средства ограничения подвижности.

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При проверке документов от водителя – 38-летнего жителя Рязани исходил резкий запах алкоголя. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат подтвердил нетрезвое состояние водителя и показал 0,690 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что что превышает допустимую норму.

На гражданина составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Машину поместили на специализированную штрафную стоянку.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.