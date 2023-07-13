Четверг, 13 июля, 2023
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В Рязанском районе отремонтировали дорогу длиной 2,4 км

7info
Фото: Минтранс Рязанской области

В Рязанском районе восстановлено дорожное покрытие на участке от трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов до поселка Окский. Общая протяженность объекта составила 2,4 км, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Отремонтированная дорога ведет к птицефабрике, фармацевтической компании и комбикормовому заводу. Кроме того, по ней проходит часть школьного маршрута.

На объекте специалисты подрядной организации выполнили фрезерование дорожного покрытия, уложили слой асфальтобетона и укрепили обочины.

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