В Рязанском районе отремонтировали дорогу длиной 2,4 км

В Рязанском районе восстановлено дорожное покрытие на участке от трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов до поселка Окский. Общая протяженность объекта составила 2,4 км, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Отремонтированная дорога ведет к птицефабрике, фармацевтической компании и комбикормовому заводу. Кроме того, по ней проходит часть школьного маршрута.

На объекте специалисты подрядной организации выполнили фрезерование дорожного покрытия, уложили слой асфальтобетона и укрепили обочины.