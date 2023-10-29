В Рязанском районе открыли мемориальные доски участникам СВО Сухинину и Межевалову

В двух населённых пунктах Рязанского района — Ровном и Шумаши — открыли мемориальные доски участникам специальной военной операции — Кириллу Сухинину и Геннадию Межевалову. Об этом сообщила страница районной администрации ВКонтакте.

Кирилл Сухинин участвовал в боях на территории ЛНР с начала проведения спецоперации. 10 сентября прошлого года он погиб при выполнении боевых задач. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награждён Орденом Мужества (посмертно).

Мемориальная доска на фасаде Ровновской школы будет всегда напоминать о героизме Кирилла.

Геннадий Межевалов в октябре 2022 года ушёл добровольцем на СВО. 23 марта при выполнении боевого задания получил смертельные осколочные ранения в бою около посёлка Водяное в ДНР. Его имя внесли в Книгу освободителей Донбасса. В память о нём открыли мемориальную доску на фасаде здания Шумашской школы, которую он в своё время окончил.

Фото: vk.com/rzraion