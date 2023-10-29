Воскресенье, 29 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанском районе открыли мемориальные доски участникам СВО Сухинину и Межевалову

7info
Фото: vk.com/rzraion

В двух населённых пунктах Рязанского района — Ровном и Шумаши — открыли мемориальные доски участникам специальной военной операции — Кириллу Сухинину и Геннадию Межевалову. Об этом сообщила страница районной администрации ВКонтакте.

Кирилл Сухинин участвовал в боях на территории ЛНР с начала проведения спецоперации. 10 сентября прошлого года он погиб при выполнении боевых задач. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награждён Орденом Мужества (посмертно).

Мемориальная доска на фасаде Ровновской школы будет всегда напоминать о героизме Кирилла.

Геннадий Межевалов в октябре 2022 года ушёл добровольцем на СВО. 23 марта при выполнении боевого задания получил смертельные осколочные ранения в бою около посёлка Водяное в ДНР. Его имя внесли в Книгу освободителей Донбасса. В память о нём открыли мемориальную доску на фасаде здания Шумашской школы, которую он в своё время окончил.

В Рязанском районе открыли мемориальные доски участникам СВО Сухинину и Межевалову
Фото: vk.com/rzraion

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах