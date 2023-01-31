В Рязанском районе дорожные инспекторы остановили пьяного водителя

В деревне Взметнево экипаж ДПС отделения ГИБДД Рязанского района остановил нетрезвого водителя. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

28 января около 21:20 дорожные инспекторы остановили Chevrolet Lacetti, за рулём которого находился 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения – в частности, запахом алкоголя изо рта и покраснением кожных покровов лица.

Водителя отстранили от управления ТС и направили на освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал наличие 0,253 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителю грозят административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет.