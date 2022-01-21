В Рязанском районе 21 января отключат свет в нескольких населённых пунктах

В пятницу, 21 января, несколько населённых пунктов Рязанского района ожидает отключение электричества, сообщила пресс-служба местной администрации.

С 10:00 до 15:00 отключат высоковольтную линию ВЛ- 10 кВ Ф № 3 ЗТП-3450 ПС «Подвязье» в селе Высокое в связи с ремонтом подстанции.

С 10:00 до 17:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ 0,4 кВ № 1 трансформаторной подстанции -5053:

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с. Заокское (частично) Заокского с. п. в связи с заменой провода.

С 13:00 до 17:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ- 0,4 кВ № 1,3 КТП- 5733, ЗТП 3498 д. Хирино Тюшевского с. п.в связи с подключением новой ТП.

С 10:00 до 17:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ- 0,4 кВ КТП- 2232 д. Волдыревка Высоковского с. п. в связи с ревизией ТП.

С 13:00 до 17:00 будет произведено отключение воздушной линии ВЛ- 0,4 кВ № 3 КТП- 5788 в д. Шахманово Тюшевского с. п. в связи с подключением новой ТП.