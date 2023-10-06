В рязанском правительстве создали совет по вопросам семьи и демографии

Совет по вопросам демографии, семьи, материнства, отцовства и детства создан в правительстве Рязанской области. Соответствующее распоряжение публикует газета «Рязанские ведомости».

Председателем Совета стал зампред правительства, курирующий социальную сферу, Валентин Завалёв. В состав совета вошли: руководитель Минсоцзащиты региона Наталья Суворова, начальник управления демографии Минсоцзащиты Наталья Куреева, председатель комитета по социальным вопросам Рязанской областной Думы Сергей Пупков, медики, общественные активисты.

На Совете по вопросам демографии, семьи, материнства, отцовства и детства планируют обсуждать меры по улучшению демографической политики, готовить предложения по улучшению демографической ситуации в области, улучшению положения семьи, материнства, отцовства и детства.