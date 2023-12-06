Среда, 6 декабря, 2023
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В рязанском правительстве подвели предварительные итоги строительного сезона

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел оперативное совещание, на котором члены правительства обсудили предварительные итоги дорожно-строительного сезона. 

Вице-губернатор Артем Бранов подчеркнул, что в 2023 году в эксплуатацию ввели большое количество социальных объектов: новый лечебный корпус областного онкологического диспансера, футбольный манеж, построенный за счет федерального и регионального бюджетов.

Практически в полном объеме выполнен и запланированный ремонт дорог.

Павел Малков отметил, что, кроме этого, в Рязани открылась школа №76 имени Н.Н. Чумаковой. Сейчас в регионе возводят три детских сада, три школы и ФОК.

Не останавливаться, а продолжать искать новые возможности, чтобы делать жизнь рязанцев комфортнее. Но при этом в некоторых отраслях и муниципалитетах видны проблемы, которые вскрываются под конец года. Все начатые объекты будут введены в эксплуатацию, но те, кто допустил срывы, будут нести за это ответственность,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.

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