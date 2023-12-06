В рязанском правительстве подвели предварительные итоги строительного сезона

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел оперативное совещание, на котором члены правительства обсудили предварительные итоги дорожно-строительного сезона.
Вице-губернатор Артем Бранов подчеркнул, что в 2023 году в эксплуатацию ввели большое количество социальных объектов: новый лечебный корпус областного онкологического диспансера, футбольный манеж, построенный за счет федерального и регионального бюджетов.
Практически в полном объеме выполнен и запланированный ремонт дорог.
Павел Малков отметил, что, кроме этого, в Рязани открылась школа №76 имени Н.Н. Чумаковой. Сейчас в регионе возводят три детских сада, три школы и ФОК.