Пятница, 15 ноября, 2024
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В рязанском поселке Божатково с особой жестокостью убили и изнасиловали собаку

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Кристина Аманн

В поселке Божатково неизвестный жестоко убил и изнасиловал собаку. Жуткие кадрый опубликовали в Telegram-канале «Неприличная Рязань».

Изувеченный труп нашла девушка. У собаки были множественные пулевые ранения, выколот глаз, разрезан язык и разворочен задний проход. У нее на ухе была бирка, которая указывает, что собака бездомная, но она стерилизована, привита от бешенства, обработана от паразитов и выпущена обратно в среду обитания.

В посте отмечается, что на месте происшествия работают следователи.

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