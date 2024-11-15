В рязанском поселке Божатково с особой жестокостью убили и изнасиловали собаку

В поселке Божатково неизвестный жестоко убил и изнасиловал собаку. Жуткие кадрый опубликовали в Telegram-канале «Неприличная Рязань».

Изувеченный труп нашла девушка. У собаки были множественные пулевые ранения, выколот глаз, разрезан язык и разворочен задний проход. У нее на ухе была бирка, которая указывает, что собака бездомная, но она стерилизована, привита от бешенства, обработана от паразитов и выпущена обратно в среду обитания.

В посте отмечается, что на месте происшествия работают следователи.