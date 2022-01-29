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Суббота, 29 января, 2022

В рязанском подъезде полиция задержала объявленного в федеральный розыск юношу

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В рязанском подъезде полиция задержала объявленного в федеральный розыск юношу

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В одном из подъездов на улице Брестской Рязани полиция задержала 23-летнего молодого человека, объявленного в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Информация о пьяном незнакомом человеке в подъезде поступила от жильцов дома. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в отдел.

Выяснилось, что в его отношении ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), теперь он скрывался от органов дознания.

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Злоумышленника передали инициатору розыска, он будет привлечен к уголовной ответственности.

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