В рязанском подъезде 32-летний наркоман напал на соседа

На улице Загородной Рязани полиция задержала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении 41-летнего соседа, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший рассказал, что неизвестный напал на него в подъезде дома, где он проживает. Злоумышленник избил его, отобрал 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний рязанец, сосед потерпевшего. По предварительным данным, полученные криминальным путём деньги он потратил на наркотики.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.