-5.8 C
Рязань
Пятница, 4 февраля, 2022

В рязанском подъезде 32-летний наркоман напал на соседа

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В рязанском подъезде 32-летний наркоман напал на соседа

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / УМВД России по Рязанской области
Предыдущая статьяНа Московском шоссе Рязани фура попала в ДТП
Следующая статьяДом на улице Островского  в Рязани остался без холодной воды

На улице Загородной Рязани полиция задержала 32-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении 41-летнего соседа, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Потерпевший рассказал, что неизвестный напал на него в подъезде дома, где он проживает. Злоумышленник избил его, отобрал 10 тысяч рублей. 

Выяснилось, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 32-летний рязанец, сосед потерпевшего. По предварительным данным, полученные криминальным путём деньги он потратил на наркотики. 

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,915ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img