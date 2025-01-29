В Рязанском перинатальном центре в результате ЭКО мамой стала 121 пациентка

В 2024 году в рязанском перинатальном центре в результате применения технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) мамой стала 121 пациентка. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Малышей родилось 126, у 5 мам была многоплодная беременность. Девчонки по количеству обогнали мальчишек: маленьких принцесс родилось 71, а мальчиков — 55.

22 крохи из 126 (17,5%) оказались в разной степени торопыжками, не усидевшими до срока доношенной беременности, остальные 104 (82,5%) родились в срок. Самый крупный карапуз, родившийся после ЭКО, весил 4220 грамма, а самая крошка — 840 граммов.