Среда, 29 января, 2025
3.7 C
Рязань
Image by gpointstudio on Freepik
Семья и отношения

В Рязанском перинатальном центре в результате ЭКО мамой стала 121 пациентка

Анастасия Мериакри

В 2024 году в рязанском перинатальном центре в результате применения технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) мамой стала 121 пациентка. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Малышей родилось 126, у 5 мам была многоплодная беременность. Девчонки по количеству обогнали мальчишек: маленьких принцесс родилось 71, а мальчиков — 55.

22 крохи из 126 (17,5%) оказались в разной степени торопыжками, не усидевшими до срока доношенной беременности, остальные 104 (82,5%) родились в срок. Самый крупный карапуз, родившийся после ЭКО, весил 4220 грамма, а самая крошка — 840 граммов.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.