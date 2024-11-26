Вторник, 26 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В рязанском перинатальном центре произошёл беби-бум

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязанском областном перинатальном центре произошёл беби-бум. Пресс-служба медучреждения сообщает, что там состоялась одна из самых масштабных выписок за последнее время.

— 21 мама с малышом стали нашими выпускниками. Теперь карапузам предстоит познавать окружающий новый мир, а мамам быть надежными помощниками в этом, — говорится в сообщении.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Бастрыкин отреагировал на сообщения о возможном загрязнении ядовитыми отходами озера в Рязанской области

На берегу Святого озера образовалась несанкционированная свалка.
Новости Рязани и области

В 2024 году в Рязанской области отремонтировали 144 км автодорог

За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда «Золотой каток».
Батюшка подскажет

Рязанский священник дал совет семьям по поводу равноправия

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков.