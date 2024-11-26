На главнуюНовости Рязани и области В рязанском перинатальном центре произошёл беби-бум Дата публикации 26.11.2024 22:32 Валерия Мединская Изображение от prostooleh на Freepik Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рязанском областном перинатальном центре произошёл беби-бум. Пресс-служба медучреждения сообщает, что там состоялась одна из самых масштабных выписок за последнее время. — 21 мама с малышом стали нашими выпускниками. Теперь карапузам предстоит познавать окружающий новый мир, а мамам быть надежными помощниками в этом, — говорится в сообщении. Новости рубрики Новости Рязани и области Бастрыкин отреагировал на сообщения о возможном загрязнении ядовитыми отходами озера в Рязанской области На берегу Святого озера образовалась несанкционированная свалка. Новости Рязани и области В 2024 году в Рязанской области отремонтировали 144 км автодорог За работу в дорожной сфере за 2024 год Рязанской области вручена самая высокая отраслевая награда «Золотой каток». Батюшка подскажет Рязанский священник дал совет семьям по поводу равноправия Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков.