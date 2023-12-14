В Рязанском перинатальном центре помогли женщине с деликатной проблемой

В Рязанском перинатальном центре избавили пациентку от недержания мочи. Подробности сообщает официальная страница медицинского учреждения ВКонтакте.

Об этом стараются не говорить и даже не обсуждают с подругами. А между тем, недержание мочи — одна из самых распространённых урологических патологий у женщин.

Под этим термином понимают непроизвольное и неконтролируемое выделение мочи при кашле, чихании, смехе, физической нагрузке. Для организма это не проходит бесследно: постоянное подтекание мочи вызывает воспалительные процессы, раздражение слизистой, появление язвочек на половых органах.

Но помимо этого, проблема недержания имеет ещё и огромное медико-социальное значение. Ведь у женщин с данной патологией значительно снижается качество жизни — они вынуждены маскировать и стесняться неприятного запаха, избегать физической активности, страдать от нарушений сексуальной функции, а также больше подвержены депрессиям и неврозам.

Главный врач Рязанского Перинатального центра, д. м. н., профессор Олег Николаевич Шалаев провел высокотехнологичную операцию у женщины, много лет страдавшей от этой деликатной проблемы.

В Рязанский перинатальный центр обратилась женщина 47 лет — в течение последних 6 лет она страдала недержанием мочи. В анамнезе пациентки двое родов и работа, связанная с высокой физической нагрузкой. Долгое время она скрывала эту проблему на ежегодных медицинских осмотрах. В течение последнего года ситуация усугубилась — подтекание мочи стало абсолютно неконтролируемым. В связи с этим на момент обращения женщина имела все признаки депрессии.

В ходе первичного осмотра главный врач Рязанского перинатального центра, д. м. н., профессор Олег Николаевич Шалаев выявил ещё одну проблему — опущение передней стенки влагалища. Было принято решение об оперативном лечении пациентки.

Коррекцией имеющихся патологий должен заниматься врач, который обладает знаниями как в гинекологии, так и в урологии. Именно таким специалистом и является Олег Николаевич. Уникальная методика хирургического лечения пролапса разрабатывалась Олегом Шалаевым в течение нескольких лет на основе опыта работы за границей — в лучших клиниках мира. Доктор Шалаев излечил от этого недуга уже более 500 женщин! Так случилось и в этот раз.

Пациентке Рязанского перинатального центра была успешно проведена операция — пластика передней стенки влагалища, слинговая позадилонная уретропексия

Суть такого непростого, но эффективного вмешательства заключается во введении имплантата в форме сетчатой ленты, которая заводится под уретру. Конструкция урологической петли, словно слинг или бандаж, поддерживает мочеиспускательные структуры в нормальном положении. Благодаря этому и устраняется причина стрессового недержания мочи.

Имплантат гипоаллергенный, не создаёт дискомфорта и не мешает нормальному кровоснабжению внутренних органов. Восстановление после операции прошло легко, не потребовалась даже обезболивающая терапия. Уже через 2 дня счастливая пациентка была выписана домой!

«Я стала ходить в театры, кино, на длительные прогулки, в гости к друзьям, стала посещать различные мероприятия! В течение долгих лет я во многом себе отказывала! Моя семейная жизнь стала в разы лучше! Я очень благодарна Олегу Николаевичу и всему медицинскому персоналу за мою новую и прекрасную жизнь!» — рассказала пациентка о своём чудесном избавлении от деликатной проблемы.