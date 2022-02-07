В рязанском перинатальном центре появился новый реанимобиль

Парк реанимобилей Областного клинического перинатального центра пополнился новой спецмашиной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Поставка нового реанимобиля произведена в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения». Оборудование прошло донастройку, машина введена в эксплуатацию.

Реанимобиль полностью подготовлен для минимизации рисков при транспортировке новорожденных пациентов. В распоряжении бригады – кювез для обеспечения микроклимата, аппарат ИВЛ, минилаборатория для контроля показателей здоровья и другое оснащение. В салоне также предусмотрено место для матери.