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Понедельник, 7 февраля, 2022

В рязанском перинатальном центре появился новый реанимобиль

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В рязанском перинатальном центре появился новый реанимобиль

7info7
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Парк реанимобилей Областного клинического перинатального центра пополнился новой спецмашиной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Поставка нового реанимобиля произведена в рамках реализации государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения». Оборудование прошло донастройку, машина введена в эксплуатацию.

Реанимобиль полностью подготовлен для минимизации рисков при транспортировке новорожденных пациентов. В распоряжении бригады – кювез для обеспечения микроклимата, аппарат ИВЛ, минилаборатория для контроля показателей здоровья и другое оснащение. В салоне также предусмотрено место для матери.

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