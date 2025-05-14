В рязанском парке пройдёт серия анимационных программ для всей семьи

В Рязани, с наступлением тепла в парке имени Ю. А. Гагарина Дворец культуры «Приокский» проведет традиционную серию развлекательных анимационных программ для всей семьи, которая поможет организовать веселый досуг рязанцев. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

На летней площадке парка больших и маленьких гостей ждут увлекательные игры, зажигательные танцы и флешмобы, занимательные конкурсы, соревнования на скорость, внимательность и смекалку.

Анимацию представят артисты Народного молодежного любительского театра «Нюанс» ДК «Приокский».

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Программы состоятся 16, 23 и 30 мая в 18:00.

Возрастное ограничение: 0+.