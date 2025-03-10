В рязанском парке «Черезовские пруды» проложат дорожки и установят скамейки

В Рязани продолжат благоустройство парка «Черезовские пруды». Работы пройдут на четной стороне улицы Новоселов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отчистить водоем и участок зеленой зоны. Планируют проложить дорожки и установить 13 скамеек с урнами. Необходимо также оборудовать площадку для выгула собак.

В парке наладят освещение: 42 фонаря и 13 ландшафтных светильников. Установят систему видеонаблюдения. Предусмотрено строительство подпорной бетонной стенки.

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Работы необходимо закончить до 15 августа 2025 года. На благоустройство выделено 26,5 миллионов рублей.