В рязанском парке Белякова спилят 60 аварийный деревьев

30 марта в парке имени Белякова состоялась встреча рязанцев с экологом Виктором Асеевы, замруководителя Управления благоустройства мэрии Марией Гармони и представителями подрядной организации, которая будет проводить благоустройство.

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Участники встречи осмотрели деревья, которые растут в сквере. Местным жителям объяснили необходимость удаления шестидесяти аварийных деревьев. Вырубка аварийной поросли необходима также для того, чтобы создать безопасные тропинки.

Отметим, что всего в парке растёт более 600 деревьев. Часть из них кронируют. На завершающей стадии благоустройства на месте спиленных деревьях высадят молодые.

Эколог отметил, что кронирование деревьев строго необходимо выполнить до сокодвижения, то есть уже сейчас. Это позволит насаждениям развиваться.