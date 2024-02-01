Четверг, 1 февраля, 2024
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В Рязанском отделении Соцфонда РФ назначен новый руководитель

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Фото: отделение Соцфонда РФ по Рязанской области
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В Рязанском отделении Соцфонда РФ назначен и.о. управляющего. Им стала Ирина Шитова – заместитель руководителя ведомства. Информация об изменениях появилась на сайте фонда.

На новую должность Шитову назначили 1 февраля.

Ранее, с января 2023 года, она отвечала за управление установления пенсий, управление установления социальных выплат, управление выплаты пенсий и социальных выплат и управление социального обеспечения семей с детьми.

Информация о прежнем управляющем – Сергее Дудукине – с сайта пропала. Его назначали главой ведомства в октябре 2023 года.

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