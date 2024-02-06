В Рязанском онкодиспансере запустили новую планирующую систему

В лучевом отделении Рязанского онкоцентра запущена новая планирующая система, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Система поступила благодаря Национальному проекту «Здравоохранение». Она предназначена для подготовки планов облучения пациентов с опухолью головного мозга. Обрабатывает изображение КТ и МРТ, проводится заранее для разметки и помогает определить критические структуры, которые необходимо по максимуму исключить из зоны облучения.

Система подготавливает план облучения в нескольких вариантах и с разными дозами для множественных метастаз и опухолей головного мозга. В диспансере отмечают, что система не исключает участие врача, а позволяет сократить время на подготовку плана, чтобы начать лечение быстрее.

Доктор определяет объем мишеней, если речь идет о множественных новообразованиях головного мозга, то расчет системой происходит по заданным параметрам, врачи проверяют результат и отправляют данные на линейный ускоритель.

В результате совместной работы врачей и современных технологий пациент получает более качественное и быстрое лечение.