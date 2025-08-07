В Рязанском онкодиспансере не работают подъёмники для инвалидов 

Инвалид-колясочник первой группы пожаловалась в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова на невозможность попасть на приём в онкодиспансер в Рязани.

По словам рязанки, подъёмник для инвалидов не работает, входы, где есть пандусы для колясок, закрыты и охранники их не открывают, так как не могут покинуть пост.

— Где доступная среда? Это же медучреждение, как быть, в какое окно залетать, где будет открыто? — задаёт вопрос рязанка.

На жалобу ответили представители Минздрава Рязанской области:

«К сожалению, подъемники действительно сейчас не работают. Вопрос ремонта находится в ведении Минстроя. В таких случаях маломобильным пациентам выходят на помощь сотрудники онкодиспансера и провожают по пандусу к запасному входу».

Также рязанку для решения вопроса попросили связаться с руководством медучреждения в соцсети.