В Рязанском онкоцентре провели уникальную для региона операцию

В Рязанском онкоцентре проведена уникальная операция для региона, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

- Реклама -

В ноябре 2021 года в Рязанский онкологический диспансер обратилась пациентка в возрасте 57 лет, ранее она находилась под наблюдением по поводу лейкоплакии в стоматологической поликлинике. Специалисты онкоцентра провели дополнительное обследование, по результатам которого был поставлен диагноз — злокачественное новообразование языка.

Врачами отделения опухоли головы и шеи ГБУ РО ОКОД было принято решение выполнить половинную резекцию языка с пластикой, для того чтобы восстановить конфигурацию языка и сохранить качество жизни пациентки.

«Пациентке было проведено хирургическое вмешательство — половинная резекция языка с пластикой удаленной части сосудистым лоскутом с предплечья с использованием операционного микроскопа. Данную операцию мы проводили впервые, операция прошла успешно», — рассказал заведующий отделения опухоли головы и шеи регионального онкоцентра Михаил Зайцев.

В Онкоцентре отмечают, что проводить высокотехнологичные операции стало возможно благодаря современному оборудованию, которое поступило в медицинское учреждение в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Дальнейшее применение микрососудистых методик позволит выполнять хирургическое лечение с лучшим функциональным и косметическим результатом, на днях была проведена аналогичная операция, которая прошла успешна.

- Реклама -

На сегодняшний день пациентка находится в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке, после чего будет наблюдаться в поликлиническом отделении Онкоцентра.