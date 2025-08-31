В Рязанском наркодиспансере отремонтировали детское отделение

В Рязанском областном клиническом наркологическом диспансере отремонтировали детское отделение. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

В детском подразделении проведен ремонт: для посетителей организованы просторный холл и зоны комфортного ожидания. По поручению губернатора Павла Малкова министерство здравоохранения активно обновляет облик медицинских учреждений.

Обратиться можно, в том числе и анонимно, для решения проблем, связанных с употреблением несовершеннолетними психоактивных веществ: алкоголя, наркотиков, никотина. Специалисты проведут диагностику и при необходимости назначат лечение. Психологи помогут осознать проблему употребления психоактивных веществ, наладить отношения в семье и сформировать мотивацию к выздоровлению. Для этого в отделении функционирует кабинет мотивационного консультирования.

Основные формы помощи включают индивидуальные и групповые консультации, когнитивно-поведенческую и арт-терапию, а также семейную терапию.

Родители и законные представители могут протестировать своих детей на предмет возможного употребления наркотиков на анонимной основе.

Амбулаторный прием несовершеннолетних проводится по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5а. Прием ведут высококвалифицированные специалисты: врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, социальный работник.