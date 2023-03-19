Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском нацпарке засняли пятнистых оленей

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Скриншот из видео в Телеграм канале Рязанская сплетница

На подкормочной площадке рязанского национального парка Мещёрский очевидцы засняли пятнистых оленей. Видеоролик публикует Telegram канал Рязанская сплетница.

В сообщении отмечается особое отношение к оленям: ещё 15 лет назад браконьеры почти полностью истребили популяцию этих животных в Рязанской области. Восстанавливать численность оленей начинали в вольерах заказников, выпуская на волю небольшими стаями.

Процесс восстановления популяции трудоёмкий. Радует, что уже сейчас в лесах региона встречаются вот такие красавцы.

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