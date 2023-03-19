В рязанском нацпарке засняли пятнистых оленей

На подкормочной площадке рязанского национального парка Мещёрский очевидцы засняли пятнистых оленей. Видеоролик публикует Telegram канал Рязанская сплетница.

В сообщении отмечается особое отношение к оленям: ещё 15 лет назад браконьеры почти полностью истребили популяцию этих животных в Рязанской области. Восстанавливать численность оленей начинали в вольерах заказников, выпуская на волю небольшими стаями.

Процесс восстановления популяции трудоёмкий. Радует, что уже сейчас в лесах региона встречаются вот такие красавцы.