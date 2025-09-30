В Рязанском музыкальном театре впервые зарегистрировали брак

Первая в истории Рязани официальная церемония регистрации брака прошла в Рязанском музыкальном театре. Об этом сообщает «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

В обители гармонии и ритма родилась новая симфония любви. Трепетно, волнующе, под звуки живой музыки и свет софитов Владислав и Светлана сказали «ДА» вечной любви, став законными супругами.

Жарким летом 2023 года Влад и Света познакомились в сети, а вскоре встретились в реальной жизни — за чашечкой горячего кофе. Их объединила любовь к уютным совместным вечерам, общим домашним хлопотам и воспитанию кота Риччи.

Первой проверкой отношений стали совместные путешествия в необычные локации, которую они успешно прошли. А однажды Владислав разбудил возлюбленную главной фразой: «Ты выйдешь за меня?»

Церемония бракосочетания в музеях, театрах, усадьбах, городских парках и других волшебных локациях города доступна каждому.