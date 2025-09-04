В Рязанском музыкальном театре прозвучала вокальная поэма «Отчалившая Русь»

Накануне 130-летия со дня рождения Сергея Есенина, 3 сентября, Рязанский музыкальный театр представил своему зрителю проникновенное музыкально-поэтическое произведение — вокальную поэму Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» (12+).

Основой вечера стало монументальное сочинение Свиридова, созданное в 1973 году на стихи Есенина. Это не просто цикл из двенасти песен, а масштабное полотно, где композитор, вслед за поэтом, размышляет о русской природе, тоскует по исчезающей деревне, выражает боль утрат и всепобеждающую любовь к Отчизне.

Исполнителем центральной вокальной партии выступил солист театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов, номинант «Золотой маски» Игорь Шумаев. Его тёплый и выразительный голос, невероятно чуткий к каждому слову, стал идеальным проводником в мир есенинской лирики. Каждая фраза, пауза и нота в его исполнении звучали как сокровенное признание, подобное поэтической исповеди.

Партию фортепиано виртуозно исполнила лауреат конкурсов, концертмейстер театра Елизавета Шеховцова. Её игра, отмеченная стилистической точностью и богатством звуковой палитры, позволила роялю стать не аккомпанементом, а полноправным соучастником действия.

Этот концерт дал старт новому проекту театра — «Концертная среда». В рамках этой серии камерных встреч, которые будут проходить по средам в фойе театра, 8 октября зрителей ждёт вечер «Чарующий мир романса» в исполнении Натальи Нелюбиной.