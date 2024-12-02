В Рязанском музыкальном театре прошла творческая встреча с артистом Антоном Свиркиным

В Рязанском музыкальном театре состоялась творческая встреча с Антоном Свиркиным под названием «Судьбы и роли».

В творческом портфолио Антона роли в различных спектаклях (их около 30). Артист побывал с выступлениями во многих городах. Он — музыкант, поэт, инженер, журналист и писатель. Вот сколько талантов может сочетать в себе один человек!

Вечер начался с премьеры песни на акустической гитаре, наполненной лёгкостью и ощущением свободы. Артист поделился: хобби стало его основной профессией.

Родившийся в Рязани, Антон с раннего возраста проявлял артистические способности. По семейной легенде, он начал петь раньше, чем говорить. На творчество Свиркина сильно повлиял Владимир Высоцкий, особенно стихотворение «Братские могилы». Некоторое время Свиркин не мог произносить букву «р», что придавало его песням неповторимый стиль и детское очарование.

Дебют музыканта на сцене состоялся в школьной новогодней постановке в роли сороки, приносящей весточку Деду Морозу. С тех пор со сценой он не расставался. В 2004 году поступил в Рязанский колледж электроники на инженера. Его большой творческий путь в Рязани начался с победы на студенческом конкурсе авторов-исполнителей, где он впервые начал сочинять тексты и музыку. Затем появилась импровизированная группа «Складень», отличавшаяся театрализованными выступлениями рыцарей на сцене.

Антон побывал на Грушинском фестивале, где открыл для себя много интересных авторов и завел новые знакомства. В 2008 году он начал работать в музыкальном театре.

Не мог Антон Свиркин не вспомнить свои самые любимые роли в спектаклях из репертуара театра. Например, одну из них пришлось играть в очках с диоптриями на минусовое зрение, из-за этого у актёра очень кружилась голова. Роль кота в новогоднем спектакле напомнила забавную историю из биографии артиста. Так, бабушка Антона рассказала, что его назвали в честь прадеда. Но папа поспорил: семья долго не могла придумать ребёнку имя, и назвали его в честь кота Антошки.

В «Волшебном посохе Деда Мороза» Антон играл роль зайчишки. Режиссёр тогда поставил непростую задачу: нужно было упасть в оркестровую яму. Актёр так хорошо справился, что дети вскакивали с места и проверяли всё ли хорошо с лесным зверьком. А для спектакля «Моцарт и Сальери» Свиркину пришлось и вовсе научиться играть на скрипке:

— С испуга я со второго раза сыграл идеально, мне кажется, что наши скрипачи на меня обиделись!

И таких необычных творческих историй у артиста очень много. Сейчас Антон Свиркин активно пишет песни, выступает с группой «Баттерфляй» и проводит время в творческом общении со своими поклонниками.

Вечер завершился автограф-сессией в тёплой атмосфере.