В Рязанском музее-заповеднике пройдёт «Неделя Пушкинской карты»

С 18 по 22 октября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоится акция «Неделя Пушкинской карты».

Сотрудники музея разработали для гостей новые интересные программы – «Загадки старорязанских кладов», «Рязань в годы Великой Отечественной войны», «Вызов жизни и природе».

Полный список программ размещён на сайте музея-заповедника.

Гости, посещающие музей с 18 по 23 октября, смогут поучаствовать в розыгрыше счастливых билетов. Двадцать счастливчиков станут первыми посетителями иммерсивной экскурсии «Голоса истории», которая состоится 10 декабря в 19 часов во Дворце Олега.

Ежедневно со вторника по пятницу по экспозициям музея проходят экскурсии:

«От Руси к России» — сеанс в 15.00

«Российское воинство» — сеанс в 14.00

«Человек и природа» — сеанс в 12.00

Экспозиция Музейного центра им. А.И. Солженицына – сеанс в 15.00.

Обзорная экскурсия по Архитектурному ансамблю Кремля проходит каждый день со вторника по пятницу в 16.00.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram