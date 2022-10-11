Вторник, 11 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском музее-заповеднике откроется планетарий

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Изображение от kjpargeter на Freepik

После реконструкции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на его территории откроется планетарий. Экспозиция в новом корпусе на площади почти 20 тысяч квадратных метров будет посвящена космосу и советскому учёному К.Э. Циолковскому.

Как ожидается, экспозицию смогут посещать до 1600 человек ежедневно. Об этом сообщает Интерфакс-Недвижимость, ссылаясь на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

Посадочные места в планетарии расположат полукругом, посетители увидят проекцию звёздного неба на потолке в виде купола.

Также в новом корпусе появятся экспозиционно-выставочная зона, реставрационная мастерская, детский центр, музей-театр, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, конференц-зал и административные помещения.

В настоящее время завершаются монтаж инженерных систем и финишная отделка помещений. Новый корпус, как ожидается, будет готов в четвёртом квартале этого года. Для посетителей музей с планетарием откроется в 2023 году.

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