В Рязанском музее путешественников открылась выставка художницы из Тумы Натальи Тимохиной

3 апреля в Рязанском музее путешественников открылась выставка «Не переставая восхищаться…». Это первый совместный проект Рязанского музея путешественников и художницы из поселка Тума Рязанской области Натальи Тимохиной. В экспозиции представлены живописные работы, созданные мастером в разные годы. Работы выполнены маслом и пастелью. Тема выставки — Рязанская Мещёра.

Поздравить Наталью с премьерой выставки пришли коллеги — фотохудожники, живописцы-любители, друзья музея путешественников, журналисты ведущих СМИ региона, жители Рязани и поселка Тума. Участники церемонии открытия буквально забросали художника вопросами — как начиналось ее творчество? Что привлекает больше всего? Почему Мещера стала главной темой премьерной выставки в музее путешественников?

«Я начала писать картины около десяти лет назад, — отвечала Наталья Тимохина. — Взять в руки кисти меня заставила красота Мещёрского края, величавость его сосновых лесов, прозрачная глубина таинственных озер».

Гости отметили, что по живописным работам Натальи Тимохиной нетрудно заметить, что ее любимые времена года — осень и весна.

«Природа в эти сезоны особенно торжественна, — согласилась Наталья Тимохина. — Осенью величава и печальна, весной она бурлит, веселится, становясь непобедимой в своем стремлении жить! Не таковы ли и мы, люди?»

Поздравил Наталью Тимохину с открытием выставки в РМП другой известный мастер из Тумы, фотохудожник Михаил Корнев. Михаил Александрович сообщил о том, что в ближайших планах подготовка еще одной выставки Натальи Тимохиной. На этот раз она представит в экспозиции свои фотополотна.