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Вторник, 22 марта, 2022

В рязанском МФЦ обокрали уснувшего посетителя

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В рязанском МФЦ обокрали уснувшего посетителя

7info

Сотрудники полиции Рязани установили подозреваемого в краже сотового телефона у 28-летнего инженера. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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Мужчина пришёл по делам в МФЦ. Разрядившийся смартфон он поставил на зарядку, сам же, ожидая очереди, уснул в кресле. Когда рязанец открыл глаза — телефона на месте не оказалось.

По подозрению в краже задержан 46-летний мужчина. Он также находился в офисе МФЦ и заметил оставленный без присмотра гаджет. Получив услугу, он забрал аппарат себе и ушёл.

Телефон вор собирался продать, но его остановили полицейские.

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Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

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