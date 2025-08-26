Вторник, 26 августа, 2025
Экономика и бизнес

В Рязанском медколледже запустили спецкурс при поддержке Корпорации развития «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Анастасия Мериакри

В Рязанском медицинском колледже состоялся первый набор студентов на новый спецкурс для подготовки специалистов инвесткомпании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». В течение двух лет и десяти месяцев они будут обучаться по двум специальностям: «фармация» и «аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза».

18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение 26 августа. Программа включает теоретическую подготовку и практические занятия на базе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

После окончания обучения выпускники будут работать на новом высокотехнологичном производстве препаратов плазмы крови, не имеющих аналогов в России. Строительство завода в селе Успенское Скопинского района находится на этапе завершения. К 2028 году предприятию потребуется около 200 операторов-аппаратчиков.

Первый замдиректора Рязанского медколледжа Татьяна Журавлева отметила, что выпускники пилотного набора станут первыми сотрудниками этого сверхсовременного предприятия.

Студентов ждет насыщенная студенческая жизнь, включающая интересные обучающие программы и олимпиады. Иногородним обучающимся обеспечат места в общежитиях.

Новый спецкурс запущен при поддержке Корпорации развития Рязанской области. В рамках проекта КРРО «Кадры для инвесторов» в течение года проходили круглые столы и совещания. В них приняли участие представители инвестора, глава регионального минздрава, глава администрации Скопинского района, представители регионального минобразования и руководство Рязанского медколледжа. Также состоялась выездная встреча для обмена опытом с коллегами из Санкт-Петербурга. В результате началась разработка нового спецкурса и программы обучения «Оператор-аппаратчик».

– При активном содействии Корпорации развития мы провели колоссальную подготовительную и профориентационную работу. Организовали совещания с участием профильных министерств и ведомств, образовательных учреждений, провели встречи с будущими выпускниками всех школ Скопинского района, – отметила специалист по поиску талантов ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эвелина Пыжова.

В 2026 году совместно с Медколледжем инвестор планирует запустить новую обучающую программу в Скопинском филиале ссуза, где пройдет набор в две группы.

Межведомственный проект «Кадры для инвесторов» курируется Корпорацией развития с 2022 года. Его цель – организация условий для обеспечения инвесткомпаний кадрами, а перспективных студентов – рабочими местами по специальности еще на этапе учебы. В мероприятиях, проводимых в рамках проекта, участвуют все колледжи, техникумы и вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации – Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 18 региональных инвесткомпаний.

