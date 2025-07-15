В Рязанском медицинском колледже осуществляется прием абитуриентов, желающих стать фармацевтами

В Рязанском медицинском колледже осуществляется прием на обучение по специальности «Фармация» с квалификацией «фармацевт» и с дополнительной рабочей специальностью «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». Об этом сообщает партнер «Корпорации развития Рязанской области» – ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

Выпускники 9-х и 10-х классов, желающие стать фармацевтами, могут подать заявление в университет до 20 августа. Срок обучения составит 2 года 10 месяцев с полной оплатой курса работодателем. Также студентам предоставляется возможность трудоустроиться на новое высокотехнологичное фармацевтическое производство препаратов плазмы крови с достойной оплатой труда. Рязанский медицинский колледж готов предоставить своим студентам общежитие при необходимости.

В конце обучения инвестор предлагает сотрудникам компании соцпакет, включающий оплату медицинского страхования со стоматологией как для работника, так и для члена его семьи, страхование жизни, компенсацию питания, оплату фитнеса и участие в различных мероприятиях по повышению квалификации, в том числе стажировок, направленных на раскрытие потенциала и профессиональных интересов работников современного фармацевтического производства.

Для подачи заявления по специальности «Фармация» с квалификацией «фармацевт» абитуриентам нужно заполнить анкету на сайте Рязанского медицинского колледжа в разделе «Абитуриентам» (https://medcollege62-rzn.ru/applicants) и подать документы в приемную комиссию по адресу: Рязанская обл., Рязань, ул. Баженова, 36, корп. 1. Заявку необходимо продублировать в группу обучения, готовящую будущих выпускников для работы в ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», на электронную почту: evelina.pyzhova@octapharma.com.

В 2028 году ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует запустить уникальное для России производство препаратов на основе плазмы крови человека в селе Успенское Скопинского района. В штаб компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года – еще более 300, что оправдывает особый интерес в качественной подготовке на базе медколледжа будущих аппаратчиков-операторов и лаборантов.