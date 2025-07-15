Вторник, 15 июля, 2025
26.1 C
Рязань
Общество

В Рязанском медицинском колледже осуществляется прием абитуриентов, желающих стать фармацевтами

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

В Рязанском медицинском колледже осуществляется прием на обучение по специальности «Фармация» с квалификацией «фармацевт» и с дополнительной рабочей специальностью «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». Об этом сообщает партнер «Корпорации развития Рязанской области» – ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

Выпускники 9-х и 10-х классов, желающие стать фармацевтами, могут подать заявление в университет до 20 августа. Срок обучения составит 2 года 10 месяцев с полной оплатой курса работодателем. Также студентам предоставляется возможность трудоустроиться на новое высокотехнологичное фармацевтическое производство препаратов плазмы крови с достойной оплатой труда. Рязанский медицинский колледж готов предоставить своим студентам общежитие при необходимости.

В конце обучения инвестор предлагает сотрудникам компании соцпакет, включающий оплату медицинского страхования со стоматологией как для работника, так и для члена его семьи, страхование жизни, компенсацию питания, оплату фитнеса и участие в различных мероприятиях по повышению квалификации, в том числе стажировок, направленных на раскрытие потенциала и профессиональных интересов работников современного фармацевтического производства.

Для подачи заявления по специальности «Фармация» с квалификацией «фармацевт» абитуриентам нужно заполнить анкету на сайте Рязанского медицинского колледжа в разделе «Абитуриентам» (https://medcollege62-rzn.ru/applicants) и подать документы в приемную комиссию по адресу: Рязанская обл., Рязань, ул. Баженова, 36, корп. 1. Заявку необходимо продублировать в группу обучения, готовящую будущих выпускников для работы в ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», на электронную почту: evelina.pyzhova@octapharma.com.

В 2028 году ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует запустить уникальное для России производство препаратов на основе плазмы крови человека в селе Успенское Скопинского района. В штаб компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года – еще более 300, что оправдывает особый интерес в качественной подготовке на базе медколледжа будущих аппаратчиков-операторов и лаборантов.

Самые читаемые материалы

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.

Последние новости

Происшествия

Массовое отключение света произошло в Рязани после ливня

Рязанцы отметили, что на улицах города не работают светофоры. Многие участки дорог оказались затоплены.
Новости России

Банкет, на котором отправились будущие прокуроры в Екатеринбурге, стоил миллион рублей

Будущие прокуроры, которые отравились на выпускном в банкетном зале...
Общество

В Рязани отремонтируют 12 участков тепловой магистрали в 2025 году

При ремонте будут меняться не только трубы, но и конструкции лотков. Старые были выложены из кирпича и пришли в негодность.
Новости России

«Мне страшно»: уволенный сотрудник «Вкусно — и точка» рассказал об угрозах

Сотрудник «Вкусно — и точка», которого уволили в Каменске-Шахтинском за...
Происшествия

Десятки домов останутся без света в Рязани 16 июля

Отключение произойдет в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-948. Света не будет с 09:00 до 16:00.
Общество

Рязанский цирк приглашает на спектакль «Парад Великой Победы»

В программе примут участие более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты и жонглеры, уникальные дрессированные собаки, медведи и морские львы, легендарный конный аттракцион имени народного артиста России Тамерлана Нугзарова, сочетающий уникальные конные жанры — «Почта», «высшая школа» и «джигитовка».
Экономика и бизнес

«Зелёный сад» предлагает семейную ипотеку от 3,5% на весь срок

Не упустите отличный шанс с выгодой переехать в квартиру большой площади и получить комфорт экстра-класса. В жилых комплексах «Зелёного сада» предусмотрены вау-опции, которых нет больше ни у одного застройщика в Рязани.
Религия

Дети показали театральные сцены о жизни апостолов Петра и Павла митрополиту Марку

12 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил детский семейный лагерь, который проходил на базе храма Рождества Иоанна Предтечи в с.Алеканово.