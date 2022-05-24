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Вторник, 24 мая, 2022

В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины

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7info
7info

В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины

С 24 мая в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани возобновили работу под новыми названиями все пять магазинов бывшего польского холдинга LPP. Об этом сообщила пресс-служба торгово-развлекательного центра. 

Cropp стал CR, Reserved – RE,  House – XC, Sinsay – СИН, Mohito открылся с лаконичным  именем M. Покупатели могут приобрести товары польского ретейлера, оставшиеся после закрытия магазинов из-за спецоперации. 

Новый собственник собирается сохранить преемственность: коллекции будут также актуальны, модны, рассчитаны на прежнюю целевую аудиторию.

Магазины работают с 10 до 22 часов. 

В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины
В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины
В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины
В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины
В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины
В рязанском «М5 Молл» возобновили работу мегапопулярные магазины

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