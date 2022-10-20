В рязанском М5 Молл теперь будет звучать живая музыка

М5 Молл в Рязани запускает новый музыкальный проект – «LIVE пятница». Завершить рабочую неделю на позитиве и настроиться на хорошие выходные с друзьями и близкими рязанцам помогут вечера живой музыки.

Послушать хорошую музыку можно будет уже 21 октября. Для гостей центра зазвучит «живая скрипка». Музыкант Рязанского губернаторского симфонического оркестра Юлия Бунина исполнит классическую музыку в современной обработке под диджей-сет от Dj KinKeyt.

Прозвучат легендарное танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины», «Либертанго» Астора Пьяццоллы, ставшие уже классикой мелодии Шарля Арзавура из фильма «Шербурские зонтики» и Жозефа Косма «Осенние листья», а также другие любимые и узнаваемые мелодии.

Жанр «современной скрипки» выбран для старта проекта неслучайно: классика в современной скрипичной обработке – неизменный музыкальный мейнстрим на протяжении уже многих лет.

Вечера живой музыки «LIVE пятница» будут проходить в М5 Молл в зоне Трёх фонтанов (фудкорт) с 18:30 до 20:30.

В субботу в торгово-развлекательном центре продолжится серия бесплатных детских праздников. В этот раз юных гостей пригласят в познавательное детское путешествие в сафари-парк.

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