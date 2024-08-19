В рязанском «М5 Молл» открылся новый магазин российского fashion-ритейлера Zolla

Крупнейшая российская торговая сеть Factor LLC открыла новый магазин fashion-ритейлера Zolla в торгово-развлекательном центре «М5 Молл».

На площади 450 кв.м. представлены самые последние модели женской и мужской одежды актуального осенне-зимнего сезона 2024-25 года.

Zolla — бренд модной демократичной одежды, где каждый сможет найти для себя образы, которые отражают его настроение и внутренний мир. Бренд стремится сделать моду доступной. Разрабатывая коллекции, дизайнеры Zolla адаптируют последние мировые тренды, помогая клиентам найти и выработать свой собственный стиль. К тому же, модели из разных коллекций легко сочетаются между собой, что позволяет создавать бесконечное количество комбинаций.

Выбор рязанского «М5 Молл» в качестве локации для размещения нового магазина отвечает требованиям к пространству. Масштабная перезагрузка центра началась после смены собственника ТРЦ «М5 Молл», им стал один из заметных девелоперов России — компания «Мармакс». Изменения подразумевают не только концептуальное внешнее обновление, но и внутреннее качественное содержание: новое визуально нескучное, стилистически выдержанное пространство, новые комфортные зоны отдыха, уже обновлённый функциональный фудкорт, новые магазины и бренды, а также якорные пространства развлекательного формата.

Все это делает самый крупный региональный ТРЦ центром притяжения не только для покупателей, но и для новых арендаторов.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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