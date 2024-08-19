Понедельник, 19 августа, 2024

В рязанском «М5 Молл» открылся новый магазин российского fashion-ритейлера Zolla

Автор: 7info

Опубликовано

Крупнейшая российская торговая сеть Factor LLC открыла новый магазин fashion-ритейлера Zolla в торгово-развлекательном центре «М5 Молл».

На площади 450 кв.м. представлены самые последние модели женской и мужской одежды актуального осенне-зимнего сезона 2024-25 года.

Zolla — бренд модной демократичной одежды, где каждый сможет найти для себя образы, которые отражают его настроение и внутренний мир. Бренд стремится сделать моду доступной. Разрабатывая коллекции, дизайнеры Zolla адаптируют последние мировые тренды, помогая клиентам найти и выработать свой собственный стиль. К тому же, модели из разных коллекций легко сочетаются между собой, что позволяет создавать бесконечное количество комбинаций.

Выбор рязанского «М5 Молл» в качестве локации для размещения нового магазина отвечает требованиям к пространству. Масштабная перезагрузка центра началась после смены собственника ТРЦ «М5 Молл», им стал один из заметных девелоперов России — компания «Мармакс». Изменения подразумевают не только концептуальное внешнее обновление, но и внутреннее качественное содержание: новое визуально нескучное, стилистически выдержанное пространство, новые комфортные зоны отдыха, уже обновлённый функциональный фудкорт, новые магазины и бренды, а также якорные пространства развлекательного формата.

Все это делает самый крупный региональный ТРЦ центром притяжения не только для покупателей, но и для новых арендаторов.  

В рязанском «М5 Молл» открылся новый магазин российского fashion-ритейлера Zolla
В рязанском «М5 Молл» открылся новый магазин российского fashion-ритейлера Zolla
В рязанском «М5 Молл» открылся новый магазин российского fashion-ритейлера Zolla

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2Vtzqx3GwnM

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область дополнительно получит 6 млн рублей на подготовку специалистов для ОПК

Астролог Лифанова рассказала, как изменится наша жизнь после завершения ретроградного Меркурия

В Касимове полицейские задержали наркозакладчика интернет-магазина

Рязанка Александра Тимошина отметила 102-й день рождения

Рязанцев предупредили о временных отключениях радиосигнала

В Петербурге задержали москвичей, танцевавших в полуголом виде под нацистские марши

С 1 сентября часть таксистов в России не сможет работать

Трагедия в многоэтажке: отец и дочь погибли, оставшись без помощи

Эксперт: Переход Нью-Йорка под контроль России окажет давление на ВСУ и США

ТНТ и Кинопоиск покажут свадебную комедию «Третье сентября»

Разоблачение мифов: Врач рассказала, как отсутствие секса влияет на здоровье

Трём категориям россиян повысят пенсии с 1 сентября