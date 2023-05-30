Четверг, 1 июня, 2023
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В Рязанском ЛО МВД России на транспорте продолжается профилактическая акция «Безопасный транспорт»

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В рамках профилактической акции «Безопасный транспорт» сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте регулярно проводятся уроки безопасности в образовательных учреждениях города Рязани, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, а также профилактику детского травматизма.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится анализ наиболее травмоопасных участков на территории обслуживания Рязанского ЛО, на которых проводятся профилактические рейды совместно с сотрудниками РЖД. Особое внимание уделяется «народной тропе» на перегоне «Рязань-Дягилево», где только за текущий год произошло 3 факта непроизводственного травматизма граждан со смертельным исходом.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте предупреждает: преход железнодорожных путей в неустановленном для перехода месте-это административное правонарушение, которое может повлечь за собой не только негативные последствия, в виде административного штрафа, но и привести к трагедии.

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