В рязанском Лесопарке зажгут 7 тысяч свечей в память о героях Великой Отечественной войны

22 июня в Рязани состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.

Накануне, 21 июня, Волонтёры Победы вместе с членами регионального отделения партии «Единая Россия» зажгут 7 тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники акции выложат из них «огненную картину войны» — эмблему Воздушно-десантных войск со словами «Ряzань помнит!».

День памяти и скорби начнётся с церемонии на Скорбященском мемориале. В четыре часа утра здесь зажгут десятки свечей. Впервые к памятным мероприятиям здесь присоединится Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

В 11.45 рязанцы возложат цветы к Вечному огню на площади Победы. Будет объявлена минута молчания.

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