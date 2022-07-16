В рязанском Лесопарке прошёл творческий вечер

15 июля в Лесопарке Рязани состоялся творческий вечер. Заряд положительных эмоций и хорошего настроения дарил вокально-инструментальный ансамбль «Одноклассники». Все желающие смогли насладиться живым исполнением авторских песен, любимых композиций под музыкальные инструменты.

Для самых маленьких посетителей на главной сцене Лесопарка представили кукольное представление по мотивам стихотворения Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» от Интерактивного музея сказок «Забава». Дети не только с удовольствием наблюдали за главными героями, но и сами стали частью представления: играли, помогали персонажам искать ответы на вопросы, подсказывали им, отгадывали загадки.

Напоминаем, что всю информацию о запланированных мероприятиях можно найти в официальной группе учреждения Вконтакте.