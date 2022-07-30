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В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл

29 июля в Лесопарке Рязани состоялся караоке-баттл. В этот вечер и дети, и взрослые смогли проявить себя и исполнить свои любимые композиции, а парк наполнился атмосферой дружбы и творчества.

Сразу после баттла для юных посетителей Лесопарка состоялось сказочное представление «Марья-искусница» от Интерактивного музея сказок «Забава». Зрителям удалось не только узнать о главных героях произведения, но и поиграть в подвижные игры, поводить хороводы, разгадать все загадки.

Всю информацию о запланированных мероприятиях можно найти в официальной группе учреждения Вконтакте.

В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
В Рязанском лесопарке прошёл караоке-баттл
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