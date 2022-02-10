В рязанском Лесопарке появятся экотропы для прогулок и велодорожки

9 февраля прошло итоговое обсуждение проекта благоустройства Лесопарка, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по его благоустройству пройдут в этом году. Напомним, он стал одним из лидеров рейтингового голосования по отбору локаций для благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда».

В результате общественных обсуждений была создана концепция развития Лесопарка. В ней учтены пожелания местных жителей. В Лесопарке сохранят зелёную зону, обустроят уличное освещение, проложат велосипедные дорожки и организуют экотропы для прогулок.

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Концепцию оценили положительно. На совещании было указано, что важно учитывать правила безопасности при размещении велодорожек. Они должны быть отделены от пешеходных.

Представители мэрии сообщили, что при реализации проекта будут учтены достигнутые с рязанцами договорённости. При этом проект учитывает фактор сезонности – возможное весеннее половодье.