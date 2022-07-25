В рязанском Лесопарке может появиться команда добровольцев.

22 июля в Лесопарке прошла открытая встреча с горожанами. Рязанцы оценили работу команды Лесопарка и поделились своими идеями для развития любимого места отдыха. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Директор Лесопарка Дамир Шабакаев рассказал об итогах работы за первое полугодие. В частности, по его словам, Лесопарк стал ведущей площадкой в регионе по развитию киберспорта. На его территории впервые в Рязани прошёл турнир по кибербаскетболу при содействии Российской федерации баскетбола.

В планах развития Лесопарка — создание добровольческой команды «Волонтёры Лесопарка». Как отметил Дамир Шабакаев, диалог был максимально открытым.

Дамир Шабакаев: «Мы услышали как приятные отзывы о нашей работе, так и конструктивную критику и предложения. Я убеждён, что такие встречи должны стать постоянными»

Также участники диалога обсудили предстоящие крупные мероприятия, перспективы развития парка после завершения второго этапа благоустройства, а также сохранение его экосистемы.