В рязанском Лесопарке 20 мая пройдёт «Зелёный марафон»

В субботу, 20 мая, в рязанском Лесопарке состоится городской благотворительный забег «Зелёный марафон». В этом году забег Сбербанка станет юбилейным – десятым – и пройдёт в 60 российских городах.

Расписание:

9:00-11:00 Регистрация участников

9:00-14:00 Экологическая акция

11:00-11:10 Торжественное открытие

11:20-11:50 Детские забеги. Награждение победителей

12:00-13:00 Забег на 4,2 км

13:00-13:20 Награждение победителей забега на 4,2 км

Каждый участник забега будет застрахован.

14 мая – последний день для регистрации на марафон.

По закону, при получении стартового пакета или при регистрации на месте проведения мероприятия необходимо предоставить оригинал медицинской справки (ксерокопия принимается только при предъявлении оригинала).

Справку нужно получить заранее в медучреждении. Медицинская страховка не заменит справку-допуск на забег.

Возрастное ограничение 6+