В Рязанском кремле торжественно зарегистрировали пятого ребенка в семье Опариных

В рязанском кремле семья Опариных зарегистрировала своего пятого ребёнка. Об этом сообщает глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина ВКонтакте.

У супругов Опариных одна дочка и четверо сыновей, регистрация имени недавно родившегося Пётра прошла в рязанском кремле. В ходе церемонии с напутственным добрым словом к семье обратился митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Родителям вручили приветственный адрес и знак губернатора «Родившемуся на Рязанской земле» и рассказала о новых мерах поддержки многодетных семей.